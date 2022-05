Milan Femminile, Ganz all’Inter a fine anno? Il domino di mercato | PM News

Possibile novità di calciomercato sul fronte Milan Femminile: Maurizio Ganz pronto al grande tradimento? Ecco cosa abbiamo scoperto

Nella giornata odierna il Milan Femminile ha portato a casa il derby contro l'Inter grazie ad un secco 3-0 . Una vittoria che però non è bastata a raggiungere il secondo posto, valido per la qualificazione in Champions League. La Roma, dopo il successo contro la Sampdoria, ha mantenuto 4 punti di vantaggio sulle rossonere: ad una giornata dalla fine l'esclusione diventa così matematica. Dopo la partita con la Juventus si penserà a programmare la prossima stagione, che potrebbe vedere una novità importante sulla panchina.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Maurizio Ganz potrebbe passare all’Inter Femminile nel caso in cui Rita Guarino dovesse essere chiamata ad allenare la Nazionale (ha una clausola liberatoria in tal caso). Resta da capire se Milena Bertolini lascerà le azzurre dopo gli Europei. L'attuale CT vorrebbe andare via, ma la Nazionale sembra voglia continuare con lei. Dipenderà dal risultato che verrà portato a casa ai campionati europei. In caso di addio, ecco che potrebbe partire il domino di mercato.