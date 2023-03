Milan Femminile, Ganz: “Penso che abbiamo meritato la vittoria”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV in seguito al successo nel match di Coppa Italia contro la Roma , il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando come a suo modo di vedere la squadra abbia meritato il successo. Di seguito le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"Abbiamo fatto una grande partita e c'erano anche tante assenze, quindi abbiamo stretto i denti e abbiamo combattuto dal primo all'ultimo minuto. Secondo me abbiamo meritato la vittoria, ma è chiaro che dobbiamo allenarci bene e andare a combattere anche sabato per il ritorno. Sicuramente è un risultato ottimo per le premesse, perché abbiamo avuto tante difficoltà negli allenamenti in settimana". Milan, occhi su un bomber della Premier League >>>