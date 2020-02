Milan Femminile, Ganz: “Le ragazze sono delle guerriere, sono soddisfatto”

ULTIME NEWS MILAN – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di ‘Milan Tv’ per commentare il derby vinto contro l’Inter per 2-1: “Vincere tre derby di fila è una grande soddisfazione per il lavoro che facciamo, ma anche per il club e per i tifosi. E’ stata una partita a due facce: loro hanno avuto due occasioni clamorose, ma anche noi ne abbiamo avuto una importante. Dopo che abbiamo preso gol abbiamo avuto qualche minuto di sbandamento, ma poi dall’1-1 ci credevamo e le ragazze hanno dimostrato di essere delle guerriere ancora una volta. Contro la Fiorentina sarà una partita importante e dobbiamo dimostrare a loro e alla Roma che ci siamo anche noi fino alla fine”. Intanto ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport, continua a leggere >>>

