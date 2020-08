Milan Femminile, Ganz: “Sento la squadra più mia. A Pioli dico che …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Ganz:

Sull’esordio in campionato delle Rossonere: “Sono stati mesi difficili, la prima partita è sempre particolare. La Florentia ci ha messo in difficoltà negli ultimi anni. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse buone occasioni, loro non hanno mai tirato in porta, quindi abbiamo portato a casa tre punti meritati. E’ ovvio che mi aspetto di più, dobbiamo imparare a chiudere prima le partite”.

Sulla match-winner Miriam Longo, poi infortunata: “Ha fatto una grande gara e ha pure segnato. Peccato per l’infortunio, avrà un tutore per due settimane. Speriamo di rivederla presto campo, magari già contro la Juventus perché è una giocatrice molto forte”.

Sulla squadra che allena quest’anno: “Elisabet Spina conosce bene tante giocatrici. La squadra me la sento più mia quest’anno, abbiamo lavorato tanto, abbiamo seguito tanti profili. Abbiamo preso giocatrici importanti, spero di recuperare la Simic per la Juventus. Abbiamo una rosa importante”.

Un messaggio a Stefano Pioli: "Innanzitutto faccio il mio in bocca al lupo a Pioli e alla Prima Squadra maschile, nella speranza di rivedere il grande gioco visto dopo il lockdown. Ai tifosi dico di avere pazienza, nella speranza che possano presto tornare a seguirci da vicino".