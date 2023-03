Milan Femminile, brutte notizie per Ganz: l’esito degli esami su Guagni

Ecco il comunicato di 'acmilan.com' sull'infortunio di Alia Guagni. Una brutta notizia per il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz

Nel corso del ritorno di Coppa Italia contro la Roma, Alia Guagni ha rimediato un infortunio proprio durante l'azione del 2-1 a favore delle giallorosse. In seguito sono stati effettuati degli esami strumentali e il Diavolo ha comunicato in data odierna l'esito delle analisi, che non fa di certo star tranquillo il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz. Di seguito il corpo della nota.