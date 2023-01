Milan Femminile, innesto per la rosa di Ganz: in arrivo Bahlouli

Anche il Milan Femminile vive a pieno il calciomercato. La rosa allenata da Maurizio Ganz fa ancora fatica ad emergere in campionato e l'arrivo di nuove ragazze può essere importante per dare una svolta ad una stagione che si sperava migliore. Sono lontani i tempi, infatti, in cui le rossonere si giocavano il titolo e si qualificavano nella maggiore competizione europea per squadre di club, la Champions League.