Milan Femminile, Ganz: “Conquistare i tre punti nel derby è meraviglioso”

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"Conquistare i tre punti quando vinci il derby è una cosa meravigliosa, poi mancavano tantissime giocatrici, avevamo in realtà pochi cambi e quelli che sono entrati hanno fatto bene. Abbiamo difeso bene, abbiamo fatto tre gol, quindi ci portiamo a casa questi tre punti strameritati e sono felice per tutto il Milan. Per i sacrifici che fanno le ragazze, per i sacrifici che fa la società e i sacrifici dello staff. Avevamo pochi cambi in panchina e dovevo aspettare per poter dare una svolta alla partita. È stato così, ma un gran primo tempo. Grande voglia, grande determinazione, grande intensità. Oltre ai tre gol abbiamo avuto anche altre occasioni. Speriamo di recuperare qualche giocatrice perché servirebbe per le prossime partite, ma complimenti alla squadra, le ragazze se lo meritano e sono felice per loro".