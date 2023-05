Milan Femminile, futuro in prestito per Michaela Dubcova | News

Al termine della stagione la calciatrice del Milan Femminile Michaela Dubcova potrebbe essere girata in prestito

Per una Dubcova che resta potrebbe esserci un'altra Dubcova che parte. Negli scorsi giorni si era infatti parlato della possibilità che, nonostante avesse disputato una stagione non proprio all'altezza, Kamila potesse rimanere comunque al Milan Femminile anche al termine della stagione. Anche perché lo stesso Maurizio Ganz, tecnico delle rossonere, la vorrebbe ancora con sé.

La sorella Michaela, però, potrebbe non seguire la stessa strada di Kamila. Secondo quanto riferito dal collega Luca Maninetti, della redazione di 'SempreMilan.it', la ceca potrebbe essere girata in prestito al termine della stagione. Sulle sue tracce si sarebbero messe Lazio, Como e Sassuolo oltre che alcuni club esteri. LEGGI ANCHE: Da Baldanzi a Miramon, i talenti del Mondiale Under 20