Milan Femminile, il focus di ‘acmilan.com’ sulla rossonera Dompig

Riavvolgendo il nastro, Chanté si sta avvicinando a festeggiare l'anniversario dall'arrivo al Milan. L'annuncio a gennaio, a dare il via alla finestra di riparazione che in quel mercato portò anche Bahlouli e Nouwen. L'esordio nel Derby solo qualche mese dopo in quanto impegnata nel recupero da un infortunio serio. Classe 2001, nata ad Amsterdam, una carriera ancora giovane e tanta strada davanti. Dai primi passi in patria tra il BuitenVeldert e il Telstar al VV Alkmaar, affacciandosi in Eredivisie da minorenne. La svolta nell'estate 2020, all'estero, in Italia, all'Empoli: in Toscana totalizza 12 gol in 49 presenze (compresa la Coppa Italia) e vince il premio di miglior giovane della Serie A 2021/22.

Come punta o come ala esterna, lì dove nello scorso weekend ha fornito l'assist per il vantaggio provvisorio di Bergamaschi, Dompig ricopre un ruolo molto importante nella rosa di Mister Ganz. Fisico, tecnica, voglia, sacrificio. Caratteristiche pronte a rimettere al servizio delle rossonere nel prossimo e delicato impegno, sabato 18 novembre alle 18.00 al PUMA House of Football contro la Sampdoria (ottava giornata). Una gara da non sbagliare, lo ha detto espressamente in un'intervista esclusiva, per raccogliere punti preziosi e strappare un sorriso... alla Chanté Dompig.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.