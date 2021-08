Milan Femminile, finale del primo turno di Champions contro l’Hoffenheim

Con la vittoria ottenuta sullo Zurigo, il Milan Femminile accede alla finale del primo turno della Champions League: affronterà l'Hoffenheim

Con la vittoria ottenuta sullo Zurigo, il Milan Femminile accede alla finale del primo turno della Champions League: affronterà l'Hoffenheim. Gara secca sabato 21 agosto per le ragazze di Maurizio Ganz contro le tedesche per il passaggio al secondo turno, che invece avrà un match d'andata e uno di ritorno.