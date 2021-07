Milan Femminile – Ennesimo addio: saluta Sara Tamborini

Anche Sara Tamborini lascerà il Milan Femminile di mister Maurizio Ganz. L'annuncio direttamente dalla calciatrice su Instagram

Carmelo Barillà

Ennesimo addio per il Milan Femminile: anche Sara Tamborini lascia la squadra di Maurizio Ganz. Attaccante classe 2001, vestiva il rossonero dal 2019. Per lei 3 reti in 12 presenze. Il saluto della Tamborini è arrivato con un messaggio attraverso il suo profilo Instagram.

"Milan. Non so se riuscirò a trovare le parole giuste per descrivere cos’ho provato in questi due anni. Ho passato momenti difficili e altri bellissimi. Ho sempre cercato di dare il massimo e di crescere sia calcisticamente che come persona. Porto con me tutti gli insegnamenti di questa esperienza. Ora è arrivato il momento di mettermi in gioco, iniziando un nuovo percorso.

Ringrazio i tifosi rossoneri per il loro supporto, che non è mai mancato, anche in un anno così particolare. Ringrazio le compagne che mi sono state accanto sempre, nei momenti felici ma soprattutto in quelli bui, dove non mi è mai mancata una pacca sulla spalla al momento giusto. È stato un onore indossare questa maglia. Non è un addio, ma un semplice arrivederci. A presto, Saretta", le sue parole.