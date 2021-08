Milan Femminile, ecco dove vedere il primo match di Champions League

Presto ci sarà l'esordio del Milan Femminile in Champions League e la partita sarà trasmessa in esclusiva dai canali rossoneri.

Martedì sera ci sarà l'esordio del Milan Femminile in Champions League. Una Champions tanto sognata e sperata, che inizierà contro lo Zurigo in Svizzera nel primo turno. Fischio d'inizio alle ore 20:00. Il Milan ha comunicato sul proprio profilo Twitter che per vedere il match servirà avere l'App Ufficiale. Ovviamente, però, sarà trasmessa anche su Milan TV, visibile su DAZN e sul 230 di Sky. Ecco il tweet di annuncio del Milan: "Manca poco allo storico debutto delle rossonere! Scarica AC Milan Official App per seguire". Intanto Kessie si prepara a rinnovare con il Milan >>>