Milan Femminile, stagione altalenante di Dubcova: le news sul suo futuro

Tra le giocatrici più deludenti della stagione in casa Milan Femminile non si può non citare Kamila Dubcova. La centrocampista ceca è arrivata in rossonero dal Sassuolo con l'onere della maglia numero '10' sulle spalle, ma in questo campionato ha rispecchiato molto l'andamento della squadra, rendendosi protagonista di pochi picchi e parecchi cali.