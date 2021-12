Milan Femminile, domani la presentazione della Supercoppa

Domani alle 11:30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Femminile, a cui parteciperà anche il Milan.

Venerdì 17 dicembre alle ore 11.30, presso la Sala Freccia Club della stazione Tiburtina di Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Final Four della Supercoppa Femminile Ferrovie dello Stato Italiane. La competizione, giunta alla 25a edizione, prenderà il via mercoledì 5 gennaio con le semifinali Roma-Milan (ore 14.30, stadio ‘Francioni’ di Latina) e Juventus-Sassuolo (ore 17.30, stadio ‘Stirpe’ di Frosinone) e si chiuderà con la finalissima in programma domenica 8 gennaio alle 14.30 allo stadio ‘Stirpe’ di Frosinone.