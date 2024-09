Milan Femminile, contro l’Inter si soffre ma arriva il pareggio: la cronaca

(fonte:acmilan.com) Un punto di cuore dopo una partita di sofferenza. Le rossonere pareggiano in extremis il Derby all'Arena Civica. Al vantaggio nerazzurro di Wullaert, arrivato al 77', ha risposto Laurent con un colpo di testa all'87', per allontanare lo spettro della terza sconfitta consecutiva in campionato. Non è stata una partita semplice, l'Inter è stata spesso pericolosa, ha colpito tre legni e ha trovato sulla sua strada una straordinaria Laura Giuliani, protagonista di diverse parate decisive. Il merito della formazione di Coach Bakker è stato quello di non uscire mai dalla partita, di lottare su ogni pallone e di crederci fino alla fine.