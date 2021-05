Milan Femminile da Champions: nel mirino Giuliani, Thomas e Pinto

Il Milan Femminile si prepara alla prossima stagione che lo vedrà esordire in Champions League. In porta dovrebbe esserci Laura Giuliani

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha conquistato la qualificazione alla Champions League per la prima volta nella sua storia. Il club rossonero, pertanto, ha intenzione di allestire una formazione ancora più forte, in grado di competere tanto per il titolo nella Serie A Femminile quanto nell'Europa che conta.