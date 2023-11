Milan Femminile, Cordone: “Una delle poche disattenzioni ci è costata cara”

Milan Femminile, le parole di Davide Cordone

"Una delle poche disattenzioni ci è costata questo rigore che ha poi portato al pareggio della Sampdoria. Peccato perchè la squadra ha fatto il suo dovere, ha cercato di vincere la partita. Ha approcciato bene, è andata anche in vantaggio, ha avuto le occasioni per chiuderla. Poi quando nel calcio commetti una disattenzioni in area di rigore subisci il pareggio. Dispiace perché le ragazze in settimana si erano allenate bene, come settimana scorsa. Portiamo a casa con rammarico questo pareggio e da lunedì prepareremo la prossima. Il loro portiere ha fatto un intervento non so se d'istinto o cosa, brava lei, ma noi potevamo essere più cattive. Ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Sappiamo quanto è sentito il derby e lo prepareremo bene. Speriamo di poter fare una buona prestazione e far sì che questo benedetto campionato del Milan possa svoltare".