Milan Femminile, comunicato ufficiale: Korenciova al Levante / News

Maria Korenciova non è più il portiere del Milan Femminile. Il club rossonero ha ufficializzato la sua cessione al Levante

Il Club ringrazia il portiere slovacco Mária Korenčiová, in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile, per la professionalità che l'ha contraddistinta dentro e fuori dal campo. Mária è stata una delle protagoniste della crescita della squadra e in particolare della scorsa stagione conclusasi al secondo posto in classifica, valido per l'accesso ai preliminari della UEFA Women's Champions League.