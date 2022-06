Milan Femminile, è il compleanno di Giuliani: gli auguri del club

Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, compie oggi 5 giugno 29 anni. Gli auguri del club sui social alla numero 1 delle rossonere

Non solo Laura Giuliani a compiere gli anni in questo 5 giugno. Anche il difensore centrale francese della prima squadra maschile Pierre Kalulu spegne oggi le candeline. Per lui sono, invece, 22.