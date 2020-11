Milan Femminile, che colpo di calciomercato: presa la Boquete

Milan Femminile, rinforzato l’organico con Verónica Boquete

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha preso Verónica Boquete. L’annuncio è arrivato oggi, in via ufficiale, grazie ai canali social del club rossonero.

“Centrocampista offensiva, migliore realizzatrice nella storia della Nazionale spagnola, Verónica è l’ultimo rinforzo per le Rossonere di mister Ganz e vestirà la maglia numero 87!”, ha comunicato il Milan.

Verónica Boquete, classe 1987, in carriera ha vestito anche le maglie di Bayern Monaco in Germania e PSG in Francia. Ha militato anche in Cina e negli Stati Uniti d’America.

Esperienza e qualità, dunque, al servizio delle Rossonere di Ganz, intenzionate a lottare per vincere il campionato di Serie A Femminile e, di conseguenza, a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League Femminile.

