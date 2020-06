Milan Femminile, Carissimi dà l’addio al calcio: il messaggio del club

MILAN NEWS – La 33enne Marta Carissimi, da due anni centrocampista del Milan Femminile, ha dato l’addio al calcio giocato: il post del club rossonero sui social.

“Oggi si conclude la tua lunga carriera da calciatrice: grazie Marta per questi due bellissimi anni in rossonero e per aver onorato sempre la maglia del Milan, mettendo a disposizione del gruppo la tua esperienza. A te vanno i nostri migliori auguri per il tuo futuro!”

