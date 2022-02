Milan femminile, Boureille: “Mi piacerebbe vincere il campionato” | News

Celeste Boureille, nuova calciatrice del Milan femminile, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club

Enrico Ianuario

Intervenuta ai microfoni di 'Milan Tv', Celeste Boureille ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatrice del Milan femminile. Queste le sue parole.

Sul suo arrivo al Milan: "Sono veramente felice, non vedo l'ora di iniziare. Sono impaziente di entrare a far parte di un club di fama mondiale. Credo ci voglia tanta passione per giocare in una squadra come questa. Perciò non vedo davvero l'ora di poter condividere la mia passione per il calcio e di fare una bella esperienza con questo club."

Se ha conosciuto le sue compagne: "Ho già conosciuto quasi tutta la squadra, fino ad ora sono state tutte gentili e accoglienti. Sono felice di averle conosciute, sembrano proprio un bel gruppo".

Sul suo sogno: "Sogno di diventare una calciatrice professionista fin da bambina. Perciò, riuscire a realizzare quel sogno e giocare da professionista è stupendo. Finora è stata un'esperienza meravigliosa e non vedo l'ora di continuare questa avventura. E' un momento emozionante, soprattutto per le giovani che come me sognano di diventare giocatrici professioniste, in tutto il mondo è davvero emozionante".

Sulle sue esperienze passate: "Ho avuto come compagne tante giocatrici forti. Ho giocato con Lindsey Horan, Meghan Klingenberg, e ovviamente Christine Sinclair. Ho giocato per anni nel Portland Thorns, quello che le rendi differenti è che sono persone eccezionali, hanno a cuore chiunque all'interno della squadra e vogliono il meglio per ogni giocatrice. Perciò credo che sia questo a renderle uniche, ciò che rende una squadra così speciale. Credo che mi abbia permesso di essere la giocatrice che sono, di essere d'esempio e mostrare con i fatti cosa so fare. Per me è una grande opportunità per continuare a crescere".

Sul suo ruolo: "Mi reputo una centrocampista, ma sono una giocatrice versatile, e cerco di giocare dove serva alla squadra. Giocherò in qualsiasi ruolo possa essere d'aiuto. So che questa è una squadra con una mentalità offensiva, quindi spero di dare un mano in fase di attacco ma anche in difesa e nelle transizioni".

L'obiettivo di Boureille: "Mi piacerebbe vincere il campionato. Credo sarebbe fantastico e le ragazze si sono date da fare nel girone d'andata. Credo si debba partire da qui e continuare a crescere durante il girone di ritorno".

Un saluto ai tifosi: "Ciao tifosi, sono Celeste Boureille. Sono felicissima di essere qui e non vedo l'ora di iniziare la mia avventura al Milan. Ciao, forza Milan!"

