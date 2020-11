Milan Femminile, Boquete: “Altro campionato, altra sfida” / News

Milan Femminile, Boquete sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Colpo internazionale per il Milan Femminile, che ha annunciato l’arrivo di Veronica Boquete. La calciatrice ha alle spalle una grandissima esperienza fatta di tanti trofei conquistati in carriera. Due titoli nazionali in Europa con le maglie di Tyreso e Bayern Monaco, ma anche la Champions League con il FFC Francoforte. Ma non solo: alle spalle ci sono anche le avventure americane con le maglie di Chicago Red Stars, Portland Thorns e Utah Royals, ma anche un anno in Cina con il Beijing Phoenix. La calciatrice, attraverso il suo profilo Twitter, è intervenuta così per celebrare il suo arrivo in rossonero:

“Ciao Italia! Altro paese, altro campionato, altra avventura, altra sfida”.

