Milan Femminile, il bilancio di una stagione in chiaroscuro

(fonte:acmilan.com) - Eccoci al traguardo. Le rossonere, prima di Mister Ganz e poi di Mister Corti, non hanno raggiunto la cima ma hanno saputo togliersi diverse soddisfazioni nel corso di un'annata lunga, migliorando sotto numerosi aspetti e costruendo le basi per un futuro incoraggiante. Serie A Femminile e Coppa Italia, le due competizioni che le hanno viste protagoniste, non hanno regalato trofei, ma i lati positivi non sono mancati tra un finale in crescendo, la scoperta di tanti volti nuovi e la conferma delle solite certezze.