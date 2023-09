Milan Femminile, Bergamaschi: “Credo che faremo una grande stagione”

Milan Femminile, le parole di Valentina Bergamaschi

"È stato un bellissimo torneo che ci ha dato tante risposte dal punto di vista di gruppo e in campo. Sono stati dei match per capire il nostro punto di forma, tattico e tecnico. Credo sia un punto di partenza per tutte noi. Spero e credo che faremo una grande stagione. In questi giorni ho notato la grande forza di gruppo, sia in campo che fuori. Abbiamo imparato a conoscerci perché abbiamo degli innesti nuovi e si sono integrati nel gruppo molto bene. Ci siamo divertite e credo sia importante. Queste sono realtà, come quella a Madrid dove c'era tantissimo pubblico, che fanno bene a tutto il movimento calcistico femminile. A cui noi non siamo ancora abituate, ma ci stiamo arrivando. Sono belle sensazioni ed emozioni, perché vivi il calcio in maniera diversa dalla mentalità italiana. Il mio augurio e la mia speranza è quella di avvicinarci molto al movimento straniero femminile perché è ancora tanto più avanti rispetto al nostro".