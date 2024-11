Milan Femminile, Bakker: “All’intervallo mi sono arrabbiata. Ecco perché …”

Milan Femminile, le parole di Suzanne Bakker

"Siamo felici della vittoria e di aver passato il turno, ma non sono soddisfatta del primo tempo. Non abbiamo giocato bene, è mancata l'energia. Abbiamo concesso loro troppi spazi. Nel secondo tempo si è visto un altro Milan con più energia, abbiamo sfruttato meglio i nostri esterni e abbiamo creato più occasioni. Sono felice per i due gol ma non abbiamo sfruttato altre occasioni. Ero abbastanza arrabbiata all'intervallo perché questo non è il vero Milan. Abbiamo concesso troppi spazi, quando perdiamo palla dobbiamo riconquistarla subito, ma per farlo serve l'energia di tutta la squadra. A volte serve un gol per sbloccarsi. Ora c'è la Juventus, domani dobbiamo recuperare e poi da venerdì ci concentriamo sulla partita".