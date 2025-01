Milan Femminile, le parole di Suzanne Bakker

Sulla partita: "Sappiamo che è una sfida che si gioca su 180 minuti, nell’avvicinamento alla partita abbiamo discusso di come fosse importante gestire il risultato perché abbiamo il ritorno. Nel primo tempo non ero contenta della prova non avendo in costruzione trovato le giocatrici libere a centrocampo, mentre nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio creando tante occasioni. Abbiamo meritato il pareggio, anche se negli ultimi minuti loro hanno avuto una grande occasione a porta vuota. Testa alla prossima".