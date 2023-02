Milan Femminile, Babb: “Con il Como sarà importante vincere”

Milan Femminile, le parole di Selena Babb sulla sfida al Como

"La prossima sfida con il Como sarà l'ultima della prima fase, una partita importante che dobbiamo vincere. E poi ci saranno le due sfide di Coppa Italia che non vedo l'ora di giocare. Per fare bene in queste partite, dobbiamo sfruttare il buon momento in cui siamo e penso che se ci crediamo, remiamo nella stessa direzione e restiamo unite possiamo battere chiunque".