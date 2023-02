Milan Femminile, Asllani: “Il calcio è importante per la crescita dei bambini”

L'attaccante del Milan Femminile Kosovare Asllani , in qualità di Laureus Ambassador, ha partecipato all'evento "Made to Play", promosso da Nike , che sostiene l'inclusione di genere e si propone di promuovere l'integrazione e abbattere gli stereotipi. Durante la manifestazione la svedese ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito all'importanza del calcio per i bambini. Di seguito le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Kosovare Asllani

"Penso che il calcio di base sia fondamentale per la crescita dei bambini così come lo è stato per me. Allo stesso modo è importante avere dei punti di riferimento. Sono felice di poter essere fonte di ispirazione per questi bambini. Ho iniziato a giocare a sei anni con i miei fratelli. Era piuttosto strano allenarsi con loro, ma allora non esisteva una squadra femminile per quella fascia di età".