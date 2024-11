Milan Femminile, Arrigoni: “Che fatica per fare gol. Sono felice per …”

Milan Femminile, le parole di Giorgia Arrigoni

"Abbiamo fatto fatica a trovare il gol, loro erano molto compatte, peò abbiamo continuato a spingere, dato ritmo alla partita e fatto il primo poi è stato tutto in discesa. Sono molto felice per il minutaggio, speriamo di continuare in questa direzione tutte insieme".