Milan femminile, Alia Guagni: “E’ la svolta della mia vita” (VIDEO)

Alia Guagni, neo calciatrice del Milan femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco le parole del dfensore

Salvatore Cantone

Alia Guagni, nuovo acquisto del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco cosa ha detto: "Sono emozionata, è un nuovo punto di svolta della mia vita. Sono contenta di essere tornata in Italia, non vedo l’ora di cominciare. L’esperienza a Madrid è stata molto importante, giocare all’estero in un campionato professionista era uno step che mi mancava. Mi ha insegnato tanto. Ho visto un calcio diverso, più avanti rispetto all’Italia e mi sono messa alla prova. E’ sicuramente un’esperienza di vita oltre che calcistica, ti fa maturare tantissimo e lo consiglio a tutte le ragazze. Ti fa vedere mondi diversi e ti insegna a trarre il meglio da tutto quello che incontri“.

“Quello – continual la Guagni – che fa la differenza è il gruppo. Il calcio è uno sport di squadra, si lavora tutti insieme. Avere un gruppo forte vuol dire dare tutto in campo per la squadra e questo alla fine fa la differenza. A Firenze abbiamo vinto proprio per questo. Al Milan rincontro ragazze con cui ho giocato in Nazionale, le conosco, sono persone incredibili che mi hanno fatto sentire subito a casa. Spero che questo possa essere il posto giusto, ho parlato già con il mister che mi ha detto che lavoreremo per questo e non vedo l’ora di cominciare“.

"Il campionato – conclude Alia Guagni – è cresciuto, le squadre sono molto più attrezzate e competitive. Cercherò di dare il mio contributo in campo e fuori. E' importante il ricambio generazionale, le nuove generazioni stanno lavorando bene ma hanno bisogno anche di vedere le cose con i nostri occhi. All'Atletico non sono stata messa nelle condizioni di dare il meglio di me, sia per gli infortuni che per un differente stile di gioco, non mi sentivo me stessa e avevo bisogno di ritrovarmi".