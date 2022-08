Milan Femminile, agosto ricco di impegni: il calendario completo

Dopo il ritiro a Livigno e il test amichevole contro il Como, il Milan Femminile di Mister Ganz si avvia all'inizio di campionato. Un altro impegno non ufficiale contro la Sampdoria, poi la Women's Cup negli USA. Il tutto per arrivare alla gara d'esordio in campionato contro la Fiorentina: ecco il calendario completo del mese di agosto del Milan Femminile.

Dopo il ritiro a Livigno e il primo test amichevole contro il Como, le rossonere di Mister Ganz saranno impegnate a Bogliasco contro la Samp, in amichevole, sulla strada che le porterà all'esordio in campionato contro la Fiorentina. Il mese di agosto presenta però anche un'altra grande novità per le ragazze, che dal 14 al 20 agosto saranno di scena negli Stati Uniti per la Women's Cup.