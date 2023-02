Milan Femminile: un grande inizio 2023 per le rossonere

Parma, Sampdoria, Juventus e Pomigliano in Serie A; Lazio e due volte Fiorentina in Coppa Italia. Sei vittorie e un pareggio, con soltanto due gol subiti (contro le bianconere e nel ritorno in coppa contro le Viola) per una difesa che si è per lo più riassestata dopo un inizio di stagione complicato. I cinque clean sheet collezionati in questo primo mese e mezzo dell'anno sono già in più dei tre raccolti nel 2022.