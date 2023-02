Milan Femminile, comincia la Fase Interregionale per l’Under 17

Il comunicato di 'acmilan.com' in merito all'inizio della Fase Interregionale della selezione Under 17 del Milan Femminile

(fonte: acmilan.com) Dopo aver dominato in lungo e in largo la "regular season", l' U17 Femminile allenata da Fabio Treccani ha inaugurato domenica la Fase Interregionale di questo 2022/23. Le giovani rossonere hanno concluso il Girone D regionale a punteggio pieno, 42 punti frutto di 14 vittorie su 14 partite, dimostrandosi pronte a difendere il tricolore conquistato nella stagione scorsa dal gruppo di Mister De Martino.

La prima giornata del "secondo step" stagionale si è aperta con un pareggio contro la Fiorentina : 2-2 il finale, maturato grazie alle reti di Zanisi (29') e Stendardi (38') tutte nel primo tempo. Un risultato comunque positivo per dare il via al Gruppo B che, oltre alle già citate Milan e Fiorentina, include anche Jesina, Polisportiva Arzilla (Pesaro), Sassuolo e Cesena.

Le prime due classificate in questo girone accederanno direttamente ai Quarti di finale nazionali delle Final Eight, da cui uscirà la squadra Campione d'Italia di categoria. A fine 2022 Mister Treccani si era espresso dicendo che "il bello deve ancora venire" e la squadra è pronta a togliersi grandi soddisfazioni anche in questa stagione.