Milan e Inter Femminile per il sociale: donati cinquemila kg di pasta

Bellissima l'iniziativa organizzata da Milan e Inter Femminile: donati cinquemila kg di pasta Molisana al banco alimentare della Lombardia

Nella giornata di oggi, sono stati donati cinquemila chili di pasta La Molisana al Banco Alimentare della Lombardia situato a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. L'attività di solidarietà è stata organizzata dal pastificio di Campobasso con le Prime Squadre femminili di AC Milan e FC Internazionale Milano che hanno donato 2500 chili di pasta a marchio Milan e 2500 chili a marchio Inter, consegnati dalle calciatrici e dai tecnici delle due squadre. Erano presenti l'allenatore Maurizio Ganz e il suo vice Davide Cordone insieme al capitano Valentina Giacinti e Vero Boquete per il Club rossonero, e per l'Inter l'allenatore Attilio Sorbi, la vice Simona Zani e le calciatrici Lisa Alborghetti e Yoreli Rincón, per una grande dimostrazione di vicinanza alle tante famiglie bisognose della Lombardia.

"Ringraziamo sentitamente le Prime Squadre femminili di AC Milan e FC Internazionale Milano e La Molisana per questa preziosa iniziativa - afferma Marco Magnelli , Direttore di Banco Alimentare della Lombardia - una risposta concreta alla grave emergenza alimentare generata dalla pandemia Covid-19. Un gesto che è un grande goal nella rete della solidarietà necessaria per vincere il grande bisogno e le nuove povertà che stanno crescendo in particolare nella città di Milano e su tutto il territorio lombardo".

"Un Club di calcio come il nostro non deve occuparsi solo di quello che succede in campo, ma è importante che sia veicolo per alimentare la solidarietà sul territorio - ha detto Mauro Tavola, Partnership Director AC Milan - Ecco perché abbiamo sposato immediatamente l'iniziativa proposta da La Molisana. È in questi casi in cui si vedono i veri valori dello sport e insieme all'Inter siamo contenti di aver fatto squadra per essere a fianco di chi soffre, soprattutto in questo particolare momento".