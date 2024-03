Milan, il calendario di marzo: femminile tra Coppa e campionato

Tensione alta e posta in palio importante anche nel primo impegno del mese delle rossonere di Corti. La doppia sfida - nello spazio di una settimana - contro la Roma capolista metterà in palio un posto nella Finale di Coppa Italia, un incrocio dove cercare rivincite in una stagione difficile e per l'eliminazione nella scorsa edizione. Dopo le giallorosse sarà tempo di campionato, con una Poule Salvezza da approcciare con determinazione.