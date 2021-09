Lazio-Milan Femminile, Ganz: “Giornata memorabile, solo grazie”

Ieri il Milan Femminile ha vinto 8-1 contro la Lazio e a fine partita Ganz, allenatore rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni.

Una vittoria netta per il Milan Femminile ieri contro la Lazio: 8-1. A fine gara ha parlato Maurizio Ganz, allenatore rossonero, ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri: "Abbiamo preparato bene in settimana la partita e si è visto oggi, è stata memorabile. Ho ringraziato le ragazze e non ho nulla da dire. Solo grazie, grazie e grazie. È una squadra costruita per giocare e non per fare lanci. Ci ho messo due anni a portare questa mentalità, dobbiamo giocare in questa maniera".