Lazio-Milan Femminile 0-7, Ganz sorride: ecco i quarti di Coppa Italia

In attesa che nella serata di domenica 8 gennaio vada in scena il big match del 17° turno di Serie A tra il Milan e la Roma , anche la selezione femminile del Diavolo è scesa in campo, sempre contro un club capitolino. Le ragazze allenate da Maurizio Ganz hanno infatti affrontato la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia nella trasferta di Formello, fornendo una prestazione ampiamente convincente, cominciando bene il nuovo anno.

Milan Femminile, successo rotondo delle ragazze di Ganz

Il Milan Femminile si è imposto con il rotondo risultato di 0-7, con la bellezza di sette marcatrici diverse. Sono infatti andate a segno Fusetti, Soffia, Thomas, Piemonte, Thrige, Bergamaschi e Dubcova. Grazie al successo odierno con la Lazio l'undici guidato in panchina da Maurizio Ganz si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.