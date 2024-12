Milan Femminile, Bakker: “Lazio migliore di noi. Difficile trovare la ragione”

Milan Femminile, le parole di Suzanne Bakker

"Abbiamo pagato l'inizio della partita, dopo due minuti hanno segnato e noi non siamo state pronte, è chiaro che oggi la Lazio è stata migliore di noi e hanno meritato di vincere. Siamo venute fuori solo dopo 20 minuti dall'inizio della partita creando tre occasioni e magari andare negli spogliatoi sull'1-1 avrebbe cambiato le cose. Nel secondo tempo hanno dimostrato molto più di noi di voler vincere la partita. Ora è difficile trovare la ragione per tutto ciò ma non siamo state abbastanza: saremmo certamente volute arrivare alla sosta con delle emozioni molto diverse da quelle che stiamo provando ora. Questa settimana ci alleneremo e poi avremo due settimane di pausa per recuperare energie mentali e fisiche e tornare in campo per preparare bene le gare di gennaio".