Serie A Femminile – Lazio-Milan 2-0: l’ex Piemonte schianta le rossonere

LA CRONACA

La partita inizia con un ritmo elevato e la Lazio passa subito in vantaggio al 2' grazie a un gol di Piemonte, che sfrutta un assist di Zanoli per battere Giuliani. Il Milan cerca di reagire, ma fatica a trovare spazi nella difesa avversaria. Le occasioni migliori sono di Ijeh al 7' e di Renzotti al 31', in entrambi i casi con le parate di Cetinja. Le rossonere continuano a spingere, ma la prima frazione si chiude con la Lazio in vantaggio per 1-0. Il Milan crea alcune occasioni, ma non riesce a concretizzare, con Nadim che sfiora il pareggio al 43' con un tiro che finisce di poco a lato mentre Renzotti ha un'opportunità nel recupero trovando la risposta del portiere avversario.