Juventus-Milan Femminile, la preview della sfida: parla la Bakker

Vittorie, prestazioni e tante motivazioni. È un bel momento per le rossonere, che dopo un avvio complesso hanno decisamente raddrizzato la loro classifica crescendo nel corso delle settimane e dimostrando di sapere mettere in campo il lavoro quotidiano in allenamento. A questa serie di buone partite manca l'acuto in un big match, dove - soprattutto contro Fiorentina e Roma - finora abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Rispetto alle ultime due uscite non ci sono grosse novità in termini di giocatrici disponibili, occhi puntati in particolare su Ijeh (la svedese arriva alla sfida con tre gol consecutivi in campionato) e sulle giovani Renzotti e Stokić, con la serba che in Coppa Italia ha trovato il suo primo gol in rossonero.