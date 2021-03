Juventus-Milan Femminile, Capelli: “Sfida decisiva per lo scudetto”

Juventus-Milan Femminile, l’opinione

Martina Capelli, ex centrocampista del Milan Femminile, ha parlato del match scudetto tra le rossonere e la Juventus. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘JuventusNews24.com’: “Certe partite non hanno bisogno di tanti stimoli perché la concentrazione e la determinazione vengono da sé. Sicuramente sono partite che vanno studiate dettagliatamente per evitare che un minimo errore possa pregiudicare il risultato. Penso che sia una partita decisiva ma è importante giocarsi ogni singola gara fino alla fine del campionato, indipendente dal risultato di questo scontro. Spero che la corsa scudetto duri fino alla fine in modo da mantenere il campionato entusiasmante”. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan