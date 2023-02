Juventus-Milan 1-2, le pagelle: Piemonte on fire, si sblocca Thomas

Il Milan Femminile vince in trasferta contro la Juventus per 1-2 ecco le pagelle delle rossonere secondo la nostra redazione

Dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter si riscatta il Milan Femminile, che supera 1-2 la Juventus, una delle compagini più forti dell'intero campionato. Grazie al successo odierno le rossonere si portano a meno sei dal secondo posto. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere secondo la nostra www.

Difesa — Nouwen 7: A livello difensivo tiene molto bene e non era un affare facile dal momento in cui l'avversaria era comunque la Juventus. Non disdegna qualche passaggio filtrante e spesso agisce da regista, nonostante il suo ruolo sia quello di difensore centrale.

Centrocampo — Mascarello 6,5: A differenza di altre partite non trova l'imbucata vincente per le compagne. Nonostante ciò si disimpegna bene a centrocampo e recupera tantissimi palloni, dando ordine in mediana e coordinando alla perfezione le compagne di reparto.

Attacco — Asllani 6,5: Tra le tre attaccanti è l'unica che non trova la via del gol, ma la sua prestazione giustifica l'investimento fatto dal Milan per accaparrarsi le sue prestazioni. Inventa tante giocate e pur non andando a segno termina il match come una delle migliori. Esce a causa di un piccolo problema fisico.

Thomas 7: Prima di andare in rete ci vuole diverso tempo, ma che oggi fosse una giornata di grazia per lei lo si vede già dai primi minuti. Tante sgasate che mettono in difficoltà la difesa della Juventus e alla fine anche un gol che non arrivava dal 2022.

Piemonte 7: Un altro gol per l'attaccante italiana del Milan, che si prende la responsabilità del tiro dal dischetto e non fa rimpiangere la sua scelta. Oltre a questo tanta leadership e tanto strapotere fisico per lei, che difficilmente si fa rubare palla dalla difesa bianconera. Leao, salta il rinnovo per 'colpa' del Chelsea? Il motivo >>>