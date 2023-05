Inter-Milan Femminile, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

Le rossonere, al rientro in campo dopo il turno di riposo, arrivano all'appuntamento forti di quattro risultati utili consecutivi, striscia positiva iniziata proprio nel Derby di andata della Poule Scudetto - vinto 3-1 tra le mura amiche. Per chiudere al terzo posto in classifica, alla formazione di Maurizio Ganz sarà sufficiente il pari: punteggio che proietterebbe il Milan a quota 42 punti, esattamente come la Fiorentina ma in vantaggio negli scontri diretti e nella differenza reti.

Vietato accontentarsi però, perché la stracittadina mette in palio sempre più dei soli punti da conquistare. E allora, dopo aver incassato due ko nella prima parte di stagione, le rossonere vogliono dare continuità al più recente successo sulle nerazzurre e trovare il bis nel prossimo match per portare la "serie" sul 2-2. Da segnalare il rientro di Asllani, Nouwen e Guagni, a disposizione per il match. Nessuna assenza per squalifica.

Queste le convocate rossonere: Beka, Cazzioli, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Guagni, Nouwen, Soffia, Thrige; Adami, Bahlouli, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, Dompig, M. Dubcová, Sevenius, Thomas.

Così Mister Ganz alla vigilia: "Sarà un Derby importante per entrambe le squadre. Ci avviciniamo ad una partita che chiuderà la nostra annata e quindi cercheremo di farci trovare pronte per concludere questo cammino nel miglior modo possibile".

QUI INTER

Le nerazzurre di Rita Guarino sono reduci dalla sconfitta - subita in extremis - sul campo della Roma primatista nell'ultimo turno di campionato. Prima del più recente ko però, erano arrivati il largo successo (4-0) sulla Fiorentina e il pari contro la Juventus (2-2). Nel complesso, quello sulle viola è stato l'unico exploit positivo di questa Poule Scudetto per l'Inter, che conserva comunque ancora margine per portarsi sul gradino più basso del podio. Per farlo, le nerazzurre si affideranno allo stato di forma della miglior marcatrice - propria e dell'intera Serie A Femminile - Tabita Chawinga, che ha collezionato 5 reti nelle tre gare. Nessuna assenza per squalifica anche in casa interista.

"Una vittoria nel Derby ci permetterebbe di allinearci agli obiettivi stagionali, che non erano certo la qualificazione in Champions League ma avvicinarci sempre più alle prime due in classifica" - ha sottolineato Mister Guarino a margine di Roma-Inter. "Sarebbe importante raggiungere il terzo posto come obiettivo di crescita, anche se non qualifica a tornei europei".

PRE-PARTITA

Questo sarà il Derby numero 14 tra Inter e Milan in tutte le competizioni: il bilancio finora sorride alle rossonere, che contano – tra Serie A e Coppa Italia – nove vittorie (più che contro qualsiasi altra avversaria). Il Milan ha chiuso in equilibrio le ultime tre partite di Serie A e potrebbe pareggiarne quattro di fila per la prima volta nel massimo campionato.

Questa è la sfida tra la squadra che ha segnato di più in percentuale nel primo tempo (il Milan, 55% - 28/51) e quella che sia in percentuale che a livello assoluto ne ha realizzati di più nella seconda frazione nella competizione (l'Inter, 67% - 37/55). Con il gol realizzato da Angelica Soffia nell'ultima partita giocata dalle rossonere, salgono a 14 le marcatrici differenti per il Milan in questa Serie A. Due delle tre più giovani giocatrici che dall'inizio della seconda fase hanno segnato più di un gol indossano le maglie di Inter e Milan: tra le nerazzurre Elisa Polli (tre per la classe 2000), tra le rossonere Chanté Dompig (due per la classe 2001).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Inter-Milan verrà trasmessa in Italia in diretta sabato 27 maggio alle 14.30 su La7, TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Sarà Michele Giordano di Novara ad arbitrare Inter-Milan. A supportarlo nella direzione della stracittadina, gli assistenti Matteo Paggiola di Legnago e Nicola Morea di Molfetta. Quarto uomo designato Ettore Longo di Cuneo.

Si disputeranno in contemporanea le due gare, valide per la 10ª giornata della Poule Scudetto, che manderanno in archivio la stagione 2022/23 di Serie A Femminile. Entrambi i match sono previsti, infatti, nella giornata di domenica 27 maggio alle ore 14.30: in campo Inter-Milan e Juventus-Roma, turno di riposo per la Fiorentina.

Questa l'attuale classifica: Roma 67; Juventus 51; Fiorentina 42; Milan 41; Inter 39.