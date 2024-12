Valentina Giacinti , attaccante della Roma Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in particolare sulla propria esperienza al Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan Femminile, che stoccata di Giacinti: "Non imparavo niente"

"Nell'ultimo periodo al Milan stavo male. Uscivo dal campo e mi dicevo 'oggi non ho imparato niente'. Non trovavo nessun senso. Così ho chiesto la cessione e sono andata alla Fiorentina dove ho fatto altri sei mesi brutti. Mi sono affidata a un mental coach per uscirne: vedevo tutto nero. Finché la Roma mi ha salvato. Sono rinata grazie alla felicità di chi mi circondava. I derby mi esaltano, ne faccio una questione di appartenenza. Se a Milano per me c'era solo il Milan, a Roma c'è solo la Roma".