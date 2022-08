Gaia Brunelli: “Milan femminile? Protagonista anche quest’anno”

Gaia Brunelli in un’intervista a Calcio Femminile Italiano ha espresso la sua opinione sul Milan Femminile in vista della prossima stagione

Gaia Brunelli in un’intervista a Calcio Femminile Italiano ha espresso la sua opinione sul Milan Femminile in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è stato bravo a superare l’uscita in corsa di capitan Giacinti. Quando cambia qualcosa all’interno di uno spogliatoio, molto affiatato, ci può stare perdere qualche colpo. Le rossonere, invece, hanno tenuto botta e saranno protagoniste anche nella prossima stagione. Mister Ganz avrà a disposizione calciatrici di rilievo ed un progetto che sembra diventare sempre più importante a 360 gradi". Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato