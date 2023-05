Fiorentina-Milan Femminile, la preview di ‘acmilan.com’ | NEWS

Ecco il match preview di Fiorentina-Milan Femminile, gara valida per la settima giornata della Poule Scudetto

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) "Difendere il terzo posto, è questo l'obiettivo delle rossonere nel finale di Serie A Femminile. Per farlo, a Firenze bisognerà vincere o almeno pareggiare per tenere proprio la Fiorentina alle spalle in classifica. Alla vigilia di Fiorentina-Milan, avviciniamoci alla 7ª giornata della Poule Scudetto.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — ll Milan arriva dal pirotecnico pareggio casalingo contro la Juventus, un 3-3 in rimonta apprezzabile per lo spirito messo in campo dalla squadra. Al PUMA House of Football sono stati giorni di lavoro intenso: saranno diverse le assenze nella trasferta toscana, specialmente in difesa: non saranno del match Nouwen, Árnadóttir e Mesjasz. Il peso dell'attacco poggerà sempre sulle spalle di bomber Piemonte (ex di giornata), sottolineando anche il fattore Vigilucci, quattro gol dall'inizio della Poule Scudetto e della Poule Salvezza: nessuna giocatrice vanta più reti nel periodo.

Queste le convocate rossonere: Babb, Cazzioli, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Soffia, Sorelli, Thrige; Adami, Bahlouli, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Bergamaschi, Dompig, M. Dubcová, Piemonte, Sevenius, Thomas.

Così Mister Ganz alla vigilia: "Siamo in emergenza ma stringeremo i denti per fare una grande gara contro la Fiorentina e nelle successive due partite. Non sarà facile ma daremo il massimo".

QUI FIORENTINA — La Fiorentina sta passando un momento negativo, avendo incassato un doppio ko tra Juventus e Roma. Il sorriso manca da più di un mese, in generale è da febbraio in avanti che ha rallentato il passo: fra le partecipanti alla Poule Scudetto la viola è quella che ha subito più gol (44, almeno cinque più di qualsiasi), in generale solo Parma (50) e Sampdoria (46) hanno una difesa peggiore. Attenzione ai pericoli Hammarlund e Kaján, come alla fondamentale regia di Vero (ex, doppietta su rigore nell'andata di marzo); da segnalare l'assenza di Eržen per squalifica.

"È un match importante per la conquista del terzo posto - le parole di Panico -, abbiamo tutte le carte in regola per poter lottare per questo traguardo. Scenderà in campo la formazione migliore, so di poter contare su un gruppo unito che darà il 100%".

PRE-PARTITA — Il Milan è imbattuto in sette dei dieci incontri contro la Fiorentina in Serie A, grazie a cinque vittorie e due pareggi. Le rossonere hanno vinto tre delle cinque trasferte di campionato contro la Fiorentina - le più recenti - segnando otto gol e subendone uno. Nel torneo in corso solo la Juventus (11) ha segnato più gol di testa del Milan (9); al contrario, solo il Parma (10) ne ha incassati più della Fiorentina con questo fondamentale (9). Il Milan ha realizzato diciassette gol su palla inattiva, almeno quattro in più di qualsiasi altra formazione e ben sette più della Fiorentina (10). Milan e Fiorentina sono le due formazioni che in questo campionato hanno mandato in gol più giocatrici di nazionalità differente (9 a testa).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Fiorentina-Milan verrà trasmessa in Italia in diretta domenica 7 maggio alle 14.30 su TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — A dirigere Fiorentina-Milan sarà Antonino Costanza, arbitro della sezione di Agrigento. Ad assisterlo i guardalinee D'Ascanio e Zezza, con Brentegani come quarto ufficiale.

È stata Juventus-Inter 2-2 ad aprire la 7ª giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile. Appuntamento a domenica 7 maggio per Fiorentina-Milan in un turno che vedrà riposare la Roma, già certa della vittoria dello Scudetto.

Questa l'attuale classifica: Roma 63; Juventus* 51; Milan 39; Fiorentina 38; Inter 36. (* = una gara in più)".