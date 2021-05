Finale Coppa Italia Femminile, anche Pioli presente al ‘Mapei Stadium’

Stefano Pioli, dopo qualche dubbio iniziale, sarà presente al 'Mapei Stadium' per assistere alla finale di Coppa Italia Femminile

Una partita per scrivere la storia del Milan Femminile. La squadra di Maurizio Ganz, tra pochi minuti, si giocherà la Coppa Italia contro la Roma. Per questo importante appuntamento, sugli spalti del 'Mapei Stadium', sarà presente l'intera dirigenza del Milan formata da Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Insieme a loro anche Stefano Pioli: nel pomeriggio era circolata la voce di una sua presenza a rischio. Tutto rientrato, ci sono anche i piani alti del Milan al gran completo per spingere le rossonere alla conquista del primo trofeo in assoluto.