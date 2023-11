Calcio femminile, Milan-Sassuolo: la preview di ‘acmilan.com’

Queste le convocate rossonere: Babb, Copetti, Giuliani; Árnadóttir, Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Piga, Soffia, Swaby, Thrige; Adami, Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Dompig, Marinelli, Stašková.

QUI SASSUOLO

La formazione emiliana ha trovato nell'ultimo turno il primo successo stagionale in campionato dopo 4 sconfitte e 1 pareggio nelle prime 5 giornate. La squadra allenata da Piovani, nel 2023, è stata eccellente sotto due aspetti: le vittorie in trasferta (5) e i clean sheet (7, alla pari con le rossonere). La vittoria sul Napoli dello scorso fine settimana ha regalato serenità e fiducia a una squadra che spesso di misura in questa stagione non era riuscita a trovare i tre punti. Il gol vittoria è stato confezionato da due giovanissime, Beccari e Sciabica, classe 2004 e 2006, a testimonianza del fatto che l'entusiasmo può essere una chiave importante per una rosa giovane come quella neroverde.

PRE-PARTITA

Il Milan è una squadra che difficilmente sbaglia l'approccio alle partite, infatti è l'unica formazione insieme alla Roma a non aver mai subito reti nella prima mezz'ora di gioco. Il conto sale a due se si considerano i primi 45 minuti. In più, le due squadre che si affrontano al PUMA House of Football sono quelle che hanno raccolto più clean sheets in Serie A nel 2023 (sette). Le rossonere dovranno fare affidamento sui propri punti di forza, tra cui spiccano le palle inattive: il Milan è sia la squadra che ha segnato più reti da palla inattiva (cinque) sia una delle due, insieme all’Inter, a non aver ancora subito marcature dalla medesima situazione di gioco in questa Serie A.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

In Italia, Milan-Sassuolo verrà trasmessa in diretta TV su DAZN dalle 15.00. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

L'arbitro sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Ad assisterlo i guardalinee Davide Santarossa (Pordenone)-Simone Della Mea (Udine) e il quarto ufficiale Paolo Zantedeschi (Verona).

Milan-Sassuolo alle 15.00, dopo Roma-Napoli alle 12.30, farà parte del programma del sabato valido per la 7ª giornata di Serie A Femminile. Domenica, invece, Sampdoria-Fiorentina alle 12.30, Inter-Pomigliano alle 15.00 e Como-Juventus alle 20.30.

Così la classifica: Roma 18; Juventus 15; Fiorentina e Como Women 13; Inter 10; Milan 7; Sampdoria 6; Sassuolo 4; Pomigliano 1; Napoli 0.

