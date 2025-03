Femminile Milan-Inter, Bakker: “Dobbiamo difendere meglio. Questi gol …”

Milan-Inter Femminile, Bakker striglia il gruppo: ma sulla reazione ...

"Non sono pienamente felice, perché loro hanno segnato tre gol, due volte da corner e una da cross, troppo facilmente. Dobbiamo difendere meglio su quelle situazioni, ma il modo in cui abbiamo sempre rimontato, segnando tre gol, mi ha sicuramente reso felice. In ogni partita questa squadra dimostra di non arrendersi mai e quando parlo di squadra intendo tutta la squadra: chi parte dall’inizio e chi subentra, chi resta in panchina e chi è sugli spalti, tutti. Tutti crediamo in questa squadra e credo anche che meritiamo una vittoria, abbiamo pareggiato le ultime tre partite della Poule Scudetto. Spero che il prossimo passo siano delle vittorie in questa Poule Scudetto".